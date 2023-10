Szybkie i tanie sposoby na odnowienie łazienki z efektem wow!

Dużo bieli i czarne baterie jako dodatki – taki zestawienie stanowi ponadczasową elegancję. Odnawiając starą łazienkę niekoniecznie trzeba skuwać stare kafelki i wymieniać wannę lub prysznic. Wystarczy wymienić kilka drobnych elementów, takich jak kran czy słuchawka prysznicowa. Dzięki designerskiej armaturze pomieszczenie będzie nie do poznania. Czarne baterie pasują zarówno do nowoczesnych łazienek, jak i tych w stylu retro. Wiele zestawów natryskowych posiada możliwość instalacji w miejscu starych otworów. Niektóre modele wyposażone są nawet w podświetlenie, co nadaje wnętrzu futurystyczny klimat. Słuchawka prysznicowa może być klasyczna lub wąska. Dobrą opcją jest montaż dyszy prysznicowej, co zapewnia jeszcze większy komfort w trakcie kąpieli.