Ten koncentrat to prawdziwy pogromca tłuszczu. Sprawdziłam, jak działa

Kiedy dieta i ćwiczenia już nie wystarczają, warto podkręcić efekty innymi metodami. Z pomocą przychodzi modny zabieg body wrapping, który można wykonać w domu. Specjalnie dla was wypróbowałam go na swojej skórze – użyłam do tego folii spożywczej oraz koncentratu Bingospa z kofeiną i cynamonem. Jakie były efekty?