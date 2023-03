Kolagen to pielęgnacyjny hit. Jak działa i w jakiej formie go stosować?

Nawilżające kosmetyki z kolagenem

Każdego dnia nasza skóra jest narażona na przesuszenie i odwodnienie, przez co szybciej się starzeje. Aby przywrócić jej jędrność możemy sięgnąć po kosmetyki z kolagenem, np. sól do kąpieli. Działa regeneracyjnie i przywraca sprężystość poprzez wnikanie do głębszych warstw skóry. Dodatkowo silnie ujędrnia, poprawia krążenie i likwiduje obrzęki. Stosowana regularnie przyczynia się do korekty ubytków w naskórku i stymuluje produkcję nowego kolagenu. Tego rodzaju produkty są oparte na naturalnych składnikach, przez co nie powodują uczucia suchości, a przy okazji są świetną terapią antycellulitową.