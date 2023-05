Mówią, że pali ogniem i daje efekt po dwóch zabiegach. Sprawdziłam ten koncentrat na cellulit

Bój o szczupłą sylwetkę toczę od lat z mniejszą lub większą efektywnością. Wzmożona gotowość i nadgorliwa motywacja, bez schudnąć przed wakacjami to w moim przypadku norma. Podobnie jak chęć szybkiej poprawy jakości skóry, która w czasie zimy zawsze robi się niedotleniona i nabiera ziemistego koloru. Pora to zmienić, zwłaszcza że niedługo trzeba będzie odsłonić nogi. Zaczęłam działać systematycznie i wielotorowo – od peelingów, po rolowanie i body wrapping. Specjalnie dla was wypróbowałam równieżbBardzo ocny koncentrat wyszczuplający marki Bingospa, o którym krążą legendy. Jedne dziewczyny mówią, że pali ogniem piekielnym, inne że nie jest tak źle, a efekty są piorunujące. Jak jest naprawdę?