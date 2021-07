Złote i srebrne sandały. Efektowny hit lata

Hollywoodzki glam w letnim wydaniu

Złote sandały DeeZee na szpilce to dowód na to, że elementy w stylu glamour sprawdzają się nie tylko w czasie wielkich wyjść, ale również na co dzień. Elegancki charakter butów podkreśla łańcuszek przy kostce. Odkryta pięta i palce oraz cienkie paski cholewki sprawiają, że fason zyskuje lekki wygląd. Stabilna forma też może iść w parze z artystycznym wykonaniem, czego przykładem są ażurowe sandały Roberto – zrobione z miękkiej skóry naturalnej w kolorze złota, idealnie dopasowują się do stóp. Szykowne buty na słupku to kolejna propozycja, tym razem Clarks – ich cechą charakterystyczną jest zapięcie na sprzączkę oraz wkładka wykonana w technologii OrthoLite, co gwarantuje przewiewność i wentylację stopy nawet w najgorętsze dni.