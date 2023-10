3 kremy idealne na jesień. Ochronią skórę, a do tego spłycą zmarszczki

Odmładzający krem ze złotem Maroka

To idealny wybór dla kobiet po 30-tce, które tęsknią za wakacyjnym klimatem. Krem działa nie tylko na zmarszczki, ale również stany zapalne skóry. Zawarty w nim olej arganowy chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, uelastycznia i przyspiesza odnowę komórkową. Ten rodzaj oleju jest dobrze wchłaniany przez skórę, a pod wpływem znajdujących się w niej enzymów lepiej wnika do środka. W tym kremie znajdziemy również kompleks wyciągów z listownica palczasta – to głęboko nawilżające algi, które regenerują obecny w skórze naturalny czynnik nawilżający. Zapewnia on właściwy poziom nawodnienia przez długi czas. W dodatku ma obłędny zapach.