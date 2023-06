Kawa jest kobietą. Polska dołącza do projektu "Women in Coffee"

Women in Coffee działa na rzecz wyrównywania szans, uwydatniając rolę kobiet w społeczeństwie oraz wspierając ich marzenia i aspiracje. Promuje poszanowanie płci, co jest podstawą sprawiedliwego społeczeństwa, przeciwstawia się przemocy i dyskryminacji. Wspiera projekty, które pozwalają zniwelować nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Zwraca uwagę na edukację i prawo do nauki, które w żaden sposób nie może zależeć od płci (w Polsce więcej kobiet ma wyższe wykształcenie, co niestety nie przekłada się na ich pozycję na rynku pracy czy w przestrzeni publicznej). Inicjatywa Caffe Vergnano wspiera też młode pokolenia, wierząc, że obecny dialog zapewni lepszą przyszłość młodym ludziom. Likwidacja nierówności wynikających z płci i promowanie równości to dwa podstawowe aspekty budowania społeczeństwa, które zapewni wszystkim lepszą jakość życia.