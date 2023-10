Korektor nie tylko na cienie. Wygumkuje każdy problem. Wystarczy wiedzieć, jak go używać

Korektor na krosty i naczynka

Wiele kobiet boryka się z tzw. pajączkami, które są jednym z objawów trądziku różowatego. Jeżeli chcemy ukryć problem za pomocą makijażu, najlepiej sięgnąć po korektor w zielonym odcieniu – zniweluje on czerwoną barwę skóry. Można nakładać go przy pomocy gąbeczki albo pędzelka. Do zakrywania drobnych pajączków i krostek posłuży korektor w sztyfcie, np. taki, który wygląda jak pomadka. Jeżeli dodatkowo mamy kłopot z wypryskami, wypróbujmy korektor do cery trądzikowej – zadziała antybakteryjnie, a przy okazji zamaskuje widoczne zmiany. Dobrym wyborem są kosmetyki dwukolorowe – po jednej stronie aplikatora mamy korektor zielony, a po drugiej ten w odcieniu skóry.