Party time. Najmodniejsze szpilki na karnawałową zabawę

Kryształki z akcentem glamour

Co takiego jest w błyszczących kryształkach, że wszystkich uwodzą? Przede wszystkim pięknie rozszczepiają i odbijają światło. To dlatego zafascynowali się nimi m.in. tacy projektanci, jak Christian Dior, Alexander McQueen czy Jimmy Choo. Można je stosować dowoli i to nie tylko w biżuterii, ale też na obuwiu. Na karnawał proponujemy czarne, beżowe, białe lub granatowe szpilki z wysublimowanymi detalami. Pasują zarówno do koktajlowych sukienek zdobionych perłami i cekinami, jak też białych spodni typu skinny oraz jedwabnej koszuli. Szpilki glamour będą również pasowały do skórzanych bluzek z bufkami na ramionach, metalicznych rurek czy małej czarnej. Romantycznego charakteru nabiorą w towarzystwie tiulowej sukienki w kolorze bieli.