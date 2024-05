Polski król tonął w długach. Żona znalazła szemrane rozwiązanie

Władysław IV Waza zapisał się w polskiej historii jako doskonały wódz, który cieszył się dużą sympatią szlachty. Monarcha miał jednak lekką rękę do wydawania pieniędzy, co wpędziło go w olbrzymie długi. Kontrowersyjny sposób na rozwiązanie problemów z ciągłym brakiem pieniędzy znalazła jego francuska żona, Ludwika Maria Gonzaga.