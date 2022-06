Projektantka kompletna. O wystawie "Grażyna Hase. Zawsze w modzie"

Na przełomie lat 80 i 90 w kolekcjach Grażyny Hase zaczęły dominować wełniane kraty. Tak przylgnął do niej żartobliwy przydomek: szkocka królowa. Ubrania powstawały w różnych wersjach kolorystycznych – były czarno-czerwone, czarno-żółte lub czarno-zielone. Dużą popularnością cieszyły się plisowane spódniczki, a także sukienki mini z bufami w stylu Alexis z "Dynastii". Mocne podkreślenie ramion nawiązywało nie tylko do amerykańskiego serialu, ale także do rękawów typu gigot z końca XIX w. To dowód na to, że Grażyna Hase umiała sięgać po wielowymiarowe rozwiązania.