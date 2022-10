Skuteczna pielęgnacja i stylizacja włosów szyta na miarę

Na temat stosowania szamponów, odżywek czy suszenia krąży wiele mitów. Ważne jest to, by znaleźć swoją rutynę pielęgnacyjną, która będzie prosta i skuteczna. Jeżeli chodzi o hair triki, jest wiele propozycji, np. stosowanie olejów na suche lub mokre pasma albo stymulacja cebulek włosowych za pomocą peelingów. Sposobów na uzyskanie pięknej fryzury jest tak wiele, że w efekcie sami nie wiemy, co będzie dla nas najlepsze. Jak dobrać pielęgnację do rodzaju włosów? Naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszła marka OnlyBio, która nie tylko oferuje świetne, spersonalizowane kosmetyki, ale również uczy tego, jak z nich korzystać.