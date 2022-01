Słodkie prezenty dla babci i dziadka. Zainspiruj się!

Dzień Babci i Dziadka – historia

W Polsce tradycja ta nie jest zbyt długa – ma nieco ponad 50 lat. W 1964 r. twórcy tygodnika "Kobieta i Życie" wpadli na pomysł, by zaprezentować tradycyjny wizerunek babci – kobiety z siwymi włosami, w okularach, siedzącej w fotelu. Rok później, a konkretnie 21 stycznia swój występ w Poznaniu miała Mieczysława Ćwiklińska, polska aktorka teatralna i filmowa oraz śpiewaczka. W sztuce "Drzewa umierają stojąc" wcieliła się w postać Babci, a po spektaklu Ryszard Danecki z redakcji "Expressu Poznańskiego wręczyli jej kwiaty i tort. Powiedział, że jest to prezent z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Poznaniu. Pomysł ten podchwycił "Express Wieczorny" i tak narodziła się nowa tradycja, która przypadła do gustu Polakom. O Dniu Dziadka pomyślano dopiero w latach 70 XX w. Prawdopodobnie nie chcieliśmy być gorsi od państw, które obchodzą obywa święta jednego dnia.