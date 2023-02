Gładkie nogi przez wiele miesięcy. Jak dbać o skórę po depilacji laserowej?

Depilacja laserowa – czy to boli?

Jeszcze kilka lat temu sprzęty do laserowej depilacji były dostępne wyłącznie w salonach beauty. Dziś tego rodzaju urządzenie może mieć każda z nas i to na wyłączność. Co więcej, z takich sprzętów korzystają też modelki i influencerki, np. Gisele Bündchen, Kim Kardashian czy Emily Ratajkowski. Depilatory laserowe to rozwiązanie zarówno dla osób o ciemnej karnacji (brak ryzyka poparzeń), jak też mających jasne włoski, które trudno usunąć ze względu na niską zawartość melaniny. Najlepszą porą do wykonania zabiegu laserowego jest jesień lub wiosna – wtedy skóra nie jest wystawiona na słońce.