Zapomnij o tuszowaniu pryszczy korektorem. Wypróbuj te plastry-kwiatki

Plastry-kwiatki na niedoskonałości

Kolor apetyczny jak landrynki, a działanie jeszcze lepsze. Plastry-kwiatki z gamy FaceBoom SeBoom świetnie radzą sobie z wypryskami czy innymi niedoskonałościami na skórze. To zasługa odpowiednio dobranych substancji, które idą w parze z wygodną formą aplikacji. Za to, że plastry mają roślinną formułę i nie są testowane na zwierzętach, pokocha je każda weganka. W składzie można znaleźć m.in. oleje z drzewa herbacianego i z trawy cytrynowej. Ich aktywna kompozycja sprawia, że plasterki znacznie przyspieszają gojenie, regenerację niedoskonałości i wyprysków. Do tego wchłaniają nadmiar sebum, zanieczyszczenia i działają antybakteryjnie. Mogą być stosowane w ciągu dnia i wieczorem. Wystarczy przykleić i czekać na wspaniałe efekty!