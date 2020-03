Koronawirus a kościół. Księża spowiadają w konfesjonale z plexi

Czas Wielkiego Postu to okres, w którym wierni tłumnie przystępują do sakramentu pokuty, by odpowiednio przygotować się do świąt Wielkanocnych. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi powinni oni bowiem przystąpić do spowiedzi przynajmniej raz w roku i najczęściej dzieje się to właśnie w okresie rekolekcji. Teraz jednak, przez panującą pandemię koronawirusa i wprowadzone ze względu na nią obostrzenia jest to znacznie utrudnione.