Magia szlachetnego błysku

Wygląda na to, że jeans to materiał, który nigdy nie wyjdzie z mody. Nic dziwnego, że tak chętnie sięgamy po niego w różnych kombinacjach – przecieramy, odbarwiamy, a nawet dziurawimy. Niezależnie od tego, czy nosimy ciemne spodnie do czerwonych szpilek, czy jasne dzwony w stylu lat 70., liczy się cała stylizacja. Jednym z trendów ostatnich lat jest jeansowy total look w postaci koszuli, paska oraz spodni typu mom fit. Idealną biżuterią do takiego outfitu będzie oczywiście słodki miś, np. naszyjnik z zawieszką z żółtego srebra z kamieniami półszlachetnymi i szlachetnymi – znajdziemy ją w kolekcji Tous Teddy Bear Gems. Jeśli nosimy biodegradowalne jeansy, postawmy na biżuterię inspirowaną materią organiczną, powierzchnią księżyca oraz krajobrazami naszej planety. Surowe wykończenie denimu świetnie będzie współgrać z naszyjnikiem w kształcie serca, na czarnym rzemyku – z kolekcji Tous Lulah. Do denimowej stylizacji pasuje również masywny zegarek z grubą bransoletką, taki jak Tous Rond w kolorze żółtego złota. Zrobiono go ze stali z recyklingu, a do tego użyto metody obróbki powlekania jonowego z widocznym mechanizmem automatycznym.