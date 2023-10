Masz problem z cerą? Winą może być ten gadżet

Technika czyszczenia pędzli

Pędzle do makijażu mogą być wykonane zarówno z naturalnego, jak i syntetycznego włosia. Pod wpływem tarcia włosie może stać się suche – wtedy puder, bronzer czy cienie do powiek gorzej się rozprowadzają. Do czyszczenia pędzli warto używać kosmetyków pielęgnacyjnych, np. delikatnego szamponu. Starajmy się myć je włosiem do dołu, aby woda nie wsiąkała do środka pędzla. W przeciwnym razie włosie może zacząć wypadać. Zamiast szorować pędzel, traktujmy go delikatnie i nie wyginajmy na boki.