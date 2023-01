Ten mały gadżet to "game changer" w pielęgnacji twarzy

Jakie efekty daje stosowanie szczoteczki sonicznej?

Szczoteczka soniczna do twarzy to specjalne urządzenie, które wykorzystuje ultradźwięki. Wprawiane w ruch silikonowe wypustki mają za zadanie przede wszystkim dokładnie oczyścić skórę, usunąć zrogowaciały naskórek, pobudzić krążenie, a także poprawić koloryt. Taki sprzęt może być pomocny również w rozwiązaniu problemu zaskórników. Dzięki niemu możemy pozbyć się resztek makijażu i oczyścić pory, przez co z biegiem lat stają się one mniejsze. Soniczna szczoteczka ułatwia też wchłanianie substancji aktywnych zawartych w kosmetykach. W efekcie skóra zostaje lepiej nawilżona i odżywiona, a co za tym idzie wygląda młodziej.