Messy hair. Fryzura w stylu modnego i kontrolowanego nieładu. Jak ją wykonać?

Messy hair pozwala na niesforny wygląd pasm, które mają przypominać lekki, ale kontrolowany chaos na głowie. Na szczęście bardzo łatwo ją wykonasz przed lustrem w domu, dzięki czemu za każdym razem osiągniesz całkiem odmienny rezultat. Jeśli nie przepadasz za długotrwałym, codziennym układaniem włosów, messy hair będzie prawdziwym wybawieniem, bo nie zajmie to więcej niż kilka minut. Zaintrygowana?

Messy hair – co to właściwie jest?

Jak sama nazwa wskazuje, messy hair to po prostu rozczochrane włosy albo fryzura w nieładzie. Jednak w przypadku kontrolowanego bałaganu na głowie, musisz postarać się o to, aby wyglądała dobrze i z klasą. W messy hair wszystkie kosmyki powinny wyglądać na nieco potargane, najlepiej skierowane w różne kierunki, co dodaje pazura, a także potrafi odmłodzić. Musisz pamiętać, że tylko zdrowe i zadbane wypadną korzystnie przy messy hair.