Pielęgnacja personalizowana. Czy to nowy trend?

Początkowo były to głównie zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego lub komórek macierzystych. Dziś mówimy o nowej metodzie. W skrócie chodzi o to, by stare komórki zastępować młodymi, dzięki czemu strażnicy młodości (kwas hialuronowy, elastyna i kolagen) zostają w naturalny sposób pobudzone do auto-produkcji. To taka kosmetologia high-tech, która pozwala nam wyglądać młodo bez ingerencji skalpela. Oczywiście nie rezygnujemy ze stosowania kremów czy serum. Tylko kompleksowa pielęgnacja da nam spektakularny efekt odmłodzenia.