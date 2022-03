Wiek to tylko liczba. Czym jest nowy trend "smart aging"?

Mity na temat gładkiej skóry

Dojrzałość kojarzy się ze zmarszczkami, a młodość z gładką skórą. Ale to tylko pozory. Nastolatki też zmagają się z różnymi problemami skórnymi. Z kolei niejedna kobieta po 40-tce czy 50-ce może poszczycić się piękną cerą. Po pierwsze, wiele zależy od genów, stresu, hormonów oraz stylu życia, jaki prowadzimy. Po drugie, kluczową rolę odgrywają tu produkty pielęgnacyjne. Dziś dobieramy je nie tyle do wielu, ile do rodzaju skóry. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na rolę składników aktywnych, np. kuracja z retinolem nie będzie dobra dla 20-latki, a zbyt małe stężenie kwasu hialuronowego nie zadziała na dojrzałą skórę. Pamiętajmy również, że intensywne eksperymenty na skórze czasami dają rezultaty odwrotne od pożądanych – nie służą ani młodej, ani dojrzałej cerze. Tu znów wkracza filozofia smart aging, która przypomina, że trzeba dbać o siebie z głową.