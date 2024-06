Posadź w ogrodzie. Szybko pozbędziesz się szkodników

Szkodniki to zmora każdego właściciela ogrodu, gdyż potrafią doprowadzić do zniszczenia cennych roślin, a walka z nimi faktycznie trwa przez cały sezon. Poza działaniami doraźnymi (np. stosowaniem środków ochrony roślin) pomocna może być uprawa gatunków, które działają na szkodniki zniechęcająco. Które rośliny nadają się do "zadań specjalnych"?