Rozrastają się jak opętane. Właściciele ogrodów i ogrodnicy szybko żałują

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) to powszechny i uciążliwy chwast rosnący w miejscach zacienionych. Zarazem jest to cenna roślina lecznicza (chociaż mało znana). Zwykle usuwa się go z ogrodu, ale zdarza się, że jest uprawiany. Dotyczy to odmiany Variegatum, o liściach zielono-białych, która jest dostępna w szkółkach jako roślina ozdobna. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nawet dekoracyjny podagrycznik zachowuje swoje ekspansywne zapędy i może szkodzić innym roślinom.