Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 poradnik kupującegoszczoteczka do twarzypielęgnacja twarzy Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska 2 godziny temu Skuteczna pielęgnacja delikatnej skóry. Szczoteczki do twarzy Krem i podkład to nie wszystko. Sekretem pięknej i zadbanej cery jest przede wszystkim higiena twarzy. Jednym z najbardziej popularnych urządzeń beauty jest szczoteczka oczyszczająca, która pielęgnuje skórę i pobudza mikrokrążenie. Na czym polega jej działanie i czy taki gadżet jest dla wszystkich? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podczas używania szczoteczki nie zapomnij o odpowiednim nawilżeniu twarzy (Shutterstock) Na ich punkcie oszalały znane influencerki i instagramerki. Szczoteczki do twarzy to prawdziwy hit w świecie urody. Dzięki nim skóra wygląda o wiele lepiej, jest promienna i bardzo dokładnie oczyszczona. Ze względu na to, że tego rodzaju myjki mają różne specyfikacje, wiele dziewczyn nie ma pojęcia, jaki typ gadżetu wybrać i czy takie rozwiązanie warte jest swojej ceny. Zwłaszcza że za niektóre modele możemy zapłacić nawet kilkaset złotych! Szczoteczka do twarzy – na czym polega jej fenomen? Prawda jest taka, że nawet najdokładniejszy demakijaż nie da nam gwarancji, że skóra będzie wolna od brudu i resztek fluidu. Zamiast przemywania twarzy samą wodą, dobrze jest sięgać po pianki czy żele oczyszczające, a mając wrażliwą skórę, dodatkowo raz w tygodniu po peelingi enzymatyczne. Stosując tego rodzaju produkty pielęgnacyjne, wiemy, że nasza skóra jest czysta i zadbana, ale co z zaskórnikami? Tu przydałby się solidny mikromasaż twarzy, który pobudziłby krążenie i wypielęgnował skórę jeszcze dokładniej. Szczoteczka do twarzy może okazać się świetnym pomocnikiem – w zależności od rodzaju, można nią wykonać masaż mechaniczny, a nawet ultradźwiękowy. Głównym zadaniem tej szczoteczki jest oczyszczenie i złuszczenie martwego naskórka. Myjka pobudza mikrokrążenie, co z kolei przygotowuje skórę na przyjęcie kosmetyków pielęgnacyjnych. Dzięki temu substancje aktywne zawarte w kremie czy serum będą lepiej się wchłaniać. Co za tym idzie, jeszcze bardziej skutecznie zadziałają na skórę – poprawią jej jędrność i ją uelastycznią. Szczoteczka sama w sobie ma również właściwości anti-aging. Delikatne drgania sprawią, że skóra robi się bardziej napięta i ujędrniona. Można to porównać z działaniem "odmładzających "rollerów jadeitowych czy antycellulitowych masażerów z wypustkami. I jeszcze jedno: stosowanie tego typu akcesoriów jest naprawdę przyjemne. Szczoteczka do twarzy – jak z niej korzystać? Sposób używania myjki jest banalnie prosty. Najpierw należy nanieść na twarz odpowiedni kosmetyk pielęgnacyjny, np. żel lub piankę oczyszczającą. Następnie przykładamy szczoteczkę i wykonujemy nią koliste ruchy. Oczywiście omijamy szerokim łukiem okolice oczu – te partie twarzy są wyjątkowo wrażliwe i mogą ulec podrażnieniom. Po każdym użyciu trzeba starannie umyć szczoteczkę i ją zdezynfekować. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że na urządzeniu nie ma żadnych bakterii. Jeśli mamy na skórze jakiekolwiek rany lub zakażenia, do czasu wyleczenia rezygnujemy ze szczoteczki. Pamiętajmy, by nie używać myjki z wypustkami codziennie – w przeciwnym razie może dość do podrażnień. Najlepiej sięgać po nią raz lub dwa razy w tygodniu wieczorem, po demakijażu i przed nałożeniem kremów pielęgnacyjnych. Tego rodzaju urządzenie nie jest szczególnie polecane posiadaczkom skóry wrażliwej, atopowej i trądzikowej. W przypadku pojawienia się trądziku różowatego, który jest chorobą o podłożu naczyniowym, lepiej zrezygnować z wykonywania tego rodzaju gadżetów na rzecz delikatnych płynów (np. z żurawiną) i delikatnych peelingów (np. z płatków owsianych). Shutterstock Piękna, zdrowa cera to zasługa odpowiedniej pielęgnacji (Shutterstock) Manualna, elektryczna, soniczna – jaką wybrać? Na rynku jest wiele różnych gadżetów do pielęgnacji twarzy, a jeśli chodzi o szczoteczki do twarzy, mamy kilka rodzajów: Szczoteczki manualne bez wątpienia wygrywają pod względem ceny – można je kupić dosłownie za grosze. Ich zaletą jest również to, że nie wymagają ładowania. Niestety skuteczność takich myjek jest niewielka w porównaniu do urządzeń elektrycznych. Te drugie zapewniają dogłębne oczyszczanie porów i dodatkowo przygotowują skórę na przyjęcie kosmetyków z aktywnymi substancjami. Jeśli zaś chodzi o szczoteczki soniczne, cała sztuka opiera się na działaniu fal dźwiękowych, które podczas pracy odpowiadają za skuteczność działania. Gadżet ten poza ruchami obrotowymi wprawia głowicę w intensywne drgania, przez co możemy dotrzeć do najgłębszych warstw skóry. Obecnie tej rodzaj szczoteczki cieszy się największym powodzeniem na rynku. Przed zakupem dobrze jest sprawdzić, co nam się przyda, a za co nie warto dodatkowo płacić. Jeśli chodzi o kształt, najlepiej szukać takich szczoteczek, które można ustawić pionowo, a także tych, które mają różne wypustki z przodu, jak i z tyłu. Dobrej jakości urządzenia będą wyposażone w akumulator, który przy pełnym ładowaniu umożliwi korzystanie z urządzenia przez kilka tygodni. Decydując się na zakup szczoteczki do twarzy, warto zwrócić uwagę na rodzaj tworzywa. Silikonowe wypustki nie powinny być zbyt szorstkie, aby nie ciągnąć skóry podczas czyszczenia. Nie warto ulegać pokusie niskich cen, a także metkom "no name". Najlepiej stawiać na modele od znanych, sprawdzonych marek. Niektóre szczoteczki są wodoodporne, podgrzewane, wyposażone w niebieskie światło (które zabija bakterie na skórze), a nawet mają dodatkową funkcję depilatora. Sprawdźmy też, czy urządzenie posiada więcej niż jeden wariant prędkości – dzięki temu dobierzemy poziom mocy do rodzaju naszej skóry. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze