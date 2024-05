Wesele droższe niż samochód? Tyle musisz wydać we Wrocławiu

Ile kosztuje wesele? Mniej więcej tyle, co niezły samochód. Już samo przyjęcie to potężne sumy, a to tylko kropla w morzu wydatków, jakie czekają młodą parę. Jeden z wrocławskich portali internetowych, sprawdził koszty tego przedsięwzięcia w swoim regionie.

Didżej lub zespół, dekoracje, kwiaty, suknia ślubna i garnitur czy samochód, którym para młoda jedzie pod kościół. I oczywiście "co łaska" dla księdza - tutaj także nie schodzi się poniżej pewnych kwot. Gdy redaktorzy portalu TuWroclaw.com podliczyli wszystkie podstawowe wydatki, okazało się, że średni koszt wesela we Wrocławiu to 70 tysięcy złotych. I nie jest to cena za królewskie przyjęcie, ale za standardową ofertę ze średniej półki.

Ile trzeba zapłacić za ślub i wesele?

Obrączki ślubne mogą kosztować od około 2,6 tys. do nawet 11 tys. złotych. Wszystko zależy od rodzaju złota, wielkości, a także od tego, czy decydujemy się na zwykłe, tradycyjne obrączki, czy może ze znakiem nieskończoności albo diamencikami.

W przypadku sal weselnych ceny w ostatnim czasie poszły mocno do góry, więc za wesele zapłacimy od 279 zł nawet 500 złotych za osobę. Przy dużej, 80-osobowej uroczystości mówimy o kosztach zaczynających się od kwoty przekraczającej 22 tys. do 40 tys. złotych (a to dopiero samo menu).

Za garnitur ślubny zapłacimy do 1,4 tys. do około trzech tys. złotych. Do tego krawat lub mucha to koszt około 100 złotych. Buty dla pana młodego? Za te zapłacić trzeba od 500 do tysiąca złotych. Nie mogą być byle jakie, w końcu trzeba w nich przetańczyć całą noc.

Średnio suknia ślubna z salonu kosztuje od trzech tys. do 6 tys. złotych. Są oczywiście jeszcze droższe, ale tańsze bardzo rzadko. Chyba że zamiast w salonie będziemy szukać w sieciówkach. Wówczas możemy zamknąć się średnio w kwocie 1,7 tys. zł. Niewiele mniej będzie kosztować suknia ślubna z komisu.

Wynajęcie zespołu na wesele to cena od 4,5 tys. do 12 tys. złotych. Nieco tańszy jest didżej, bo ten budżetem nie musi dzielić się z innymi członkami zespołu. Ale rozbieżność cenowa w tym wypadku też jest spora: od dwóch tys. do 10 tys. złotych.

Bukiet panny młodej to koszt od 300 do nawet 700 złotych. Wszystko zależy od wybranych kwiatów i wielkości bukietu. Za pozostałe kwiaty (dekoracja auta, kościoła i sali) zapłacić należy od około tysiąca do trzech tysięcy złotych.

Na fryzurę ślubną należy policzyć od około 300 do 550 złotych. Podobne ceny dotyczą fryzur próbnych.

Makijaż ślubny we Wrocławiu to koszt od 200 do 350 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić za makijaż ślubny próbny. Do tego doliczcie manicure (od 140 złotych), depilację (329 zł), zabieg na twarz (od 300 do 550 zł). Za całość trzeba zapłacić około 1,3 tys. złotych.

Organista musi dostać do kieszeni od 250 do nawet dwóch tys. złotych. Jeśli chcemy, by na naszym ślubie obecna była także skrzypaczka, trzeba na nią policzyć od 400 do dwóch tys. złotych.

Księdzu dajemy "co łaska", ale średnio kwota ta wynosi od 500 do 1,5 tys. złotych.

Tort weselny może kosztować od 500 do nawet dwóch tys. złotych. Cena zależy przede wszystkim od wielkości oraz dodatków, jakie dobierzemy.

Za wynajęcie samochodu na ślub zapłacimy od 600 do 2,5 tys. złotych. Wszystko zależy od wybranego samochodu.

Podróż poślubna to koszt około czterech tys. złotych (w niskobudżetowej wersji).