Jak przetrwać weekendy majowe w czasie inflacji?

Majówka - urlop i odpoczynek

Na początku maja rozpoczyna tak zwana "majówka" – jest to okres obejmujący jednocześnie dwa świąteczne dni wolne. 1 maja to Święto Pracy, a 3 Maja to Święto Konstytucji. W tym okresie wiele osób wyjeżdża, ale warto dodać, że wtedy rozpoczyna się także sezon grillowy.