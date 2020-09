Jak zrobić bezy? To niezawodny przepis

Jak zrobić bezy, żeby uniknąć kulinarnej porażki

Na każde jajko powinna zostać dodana jedna łyżka cukru. Kiedy piana zwiększy swoją objętość ośmiokrotnie, będzie lśniąca i sztywna, przełóż ją do woreczka z odciętym jednym końcem, bądź szprycy do tortów.

Jeśli wydaje ci się, że najgorsze już za tobą, nic bardziej mylnego. Najtrudniejszym etapem jest suszenie bezy. Nagrzej piekarnik do maksymalnie 140 stopni, a minimalni 80 i wstaw do niego ciastka. Następnie obserwuj, jak powoli się suszą. Musisz zdać się na własną intuicję. Średni czas pieczenia to około 90 minut. Może się on wydłużać bądź skracać w zależności od wielkości bezy i rodzaju piekarnika.