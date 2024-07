Maria Mandl. Upiorna nadzorczyni z Auschwitz-Birkenau

Córka austriackiego szewca Maria Mandl karierę w obozach koncentracyjnych podjęła jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Od 1938 roku pracowała jako dozorczyni w KL Lichtenburg, gdzie przetrzymywano głównie komunistów. Wiosną kolejnego roku trafiła do właśnie tworzonego KL Ravensbrück , a w roku 1942 – do kompleksu Auschwitz .

- Za co tak biła, kopała, przewracała? Za kurz na obuwiu, za odwrócenie głowy, za obcieranie nosa, za wysunięcie naprzód jednej nogi, za krzywe zawiązanie chustki na głowie, za to, że chusteczka do nosa wyglądała z kieszeni – opowiadała kolejna więźniarka, Helena Tyrankiewicz. I nie miała wątpliwości, że córka szewca czerpała szaloną przyjemność z pastwienia się nad ofiarami.

Z relacji wielu osadzonych wiadomo, że w Auschwitz-Birkenau Maria Mandl "razem z lekarzem obozowym decydowała o tym, które osoby należy wysłać do komór gazowych". Jak mówiła Maria Żumańska, "oporne osoby, które nie chciały dobrowolnie wejść do auta, które odwoziło te osoby do krematorium", nadzorczyni katowała, by wymusić posłuszeństwo.