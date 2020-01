WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 problemy małżeńskiehazard oprac. Klaudia Stabach 1 godzinę temu Mąż wziął na nią pożyczkę i pozmieniał hasła do konta. Elżbieta została z długami Problemy w małżeństwie Elżbiety zaczęły się w momencie, gdy razem z ukochanym wyjechała do Wielkiej Brytanii, a następnie popadł w uzależnienie od hazardu. Obecnie mężczyzna nie potrafi już się kontrolować i zrujnował finansowo swoją rodzinę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Mężczyzna uważa, że żona powinna go wspierać (123RF) Małżeństwo postanowiło wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby wzmocnić swój budżet i po kilku latach móc spokojnie żyć w Polsce. Jednak przeprowadzka z małej miejscowości do wielkiego Londynu wpłynęła na zachowanie mężczyzny. Nowi koledzy pokazali mu wiele rozrywek, z których do tej pory nie korzystał. Jedną z nich były gry w kasynach. Mąż Elżbiety szybko stał się ich stałym bywalcem i popadł w uzależnienie od hazardu. Gdy po kilku wygranych przyszedł czas regularnego przegrywania, mężczyzna zapożyczał się jednocześnie licząc, że w końcu się odegra. Jednak zamiast tego narobił długów, których nie był w stanie spłacić. Początkowo ukrywał ten fakt przed żoną. "Zmienił hasło do naszych kont bankowych, a co najgorsze wziął pożyczkę na mnie" - opowiada przerażona. "Zrobiłam awanturę, gdy tylko się zorientowałam, ale on zamiast przeprosić, to zaczął mnie wyzywać i szarpać" - wspomina. Kobieta zdecydowała się wrócić do kraju. Jej mąż również tak zrobił, bo nie był w stanie utrzymać się w Londynie. Teraz każde z nich mieszka gdzieś indziej, a Elżbieta zamierza złożyć papiery o separację. "On twierdzi, że to moja wina, że nie potrafię go wspierać i niszczę rodzinę w kryzysowym momencie. Co mam zrobić? Jak wygląda życie z hazardzistą?" - pyta załamana. Internauci są zgodni. "Zostaw go!', "Nawet nie zastanawiaj się nad drugą szansą. Hazard to poważne uzależnienie" - czytamy w komentarzach. Jedna z internautek przytoczyła historię ze swojego życia. "Mam brata hazardzistę. Tkwi w tym już 13 lat, albo I dłużej Ma rodzinę, czwórkę dzieci i jest wykształcony, a bez opamiętania przepuszcza kasę na hazard. Ani prośby, ani groźby nie działają Nawet plącz dzieci go nie wzrusza. Obiecuje, że pójdzie na terapie, ze się ogarnie, ale to tylko słowa" - ostrzega Elżbietę. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne