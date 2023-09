Wdowi garb - przypadłość wielu kobiet. Skuteczny i banalny sposób, jak mu zaradzić

Po pierwsze trzeba dopasować obwód biustonosza do obwodu w talii. Jeżeli jest zbyt ciasno, może to wpływać na dyskomfort noszenia, a tym samym nieprawidłową postawę pleców. Z kolei zbyt luźny obwód biustonosza sprawia, że piersi nie są prawidłowo podtrzymywane i mogą ciążyć sylwetkę do dołu. Oprócz tego ważna jest wielkość miseczek. Powinny one wypełniać całą pierś. W dolnej części mogą być dodatkowo wzmocnione pianką.