4 kosmetyki przeciwzmarszkowe, których możesz nie znać, a warto

Krem Mel Skin z koenzymem Q10

To istna rewolucja na rynku, jeśli chodzi o produkty do cery dojrzałej. Nie tylko nawilża i uelastycznia, ale też pobudza do regeneracji. Co więcej, sprawdza się na skórze wrażliwe i skłonnej do alergii. Sekretem tego kremu jest unikatowy skład, który bazuje na naturalnych składnikach aktywnych. Efektywnie odbudowują one naskórek, nawilżają go i hamują zachodzące w nim procesy starzenia. Po aplikacji skóra wygląda jak po lekkim liftingu – jest gładka i przyjemna w dotyku.