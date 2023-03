5 modowych trendów, które zyskują na popularności

Bieliźniany top

Jeszcze do niedawna biustonosze pełniły oczywistą funkcję. Od jakiegoś czasu zaliczamy je do kategorii… bluzek i topów. To zmiana, która mówi wszystko. Nikt nie powinien wątpić, że góra od bikini stała się równoprawnym elementem stylizacji. Pod igły hafciarek wpadły nie tylko czarne koronki, ale też motywy flory i fauny czy zmysłowa satyna. W nowym sezonie możemy pokazać to, co nosimy pod spodem, a nawet założyć stanik na siateczkowy top. Kto nam zabroni? Dziewczyny, które wolą zakrywać strategiczne miejsca, mogą założyć koszulkę w połączeniu z przeskalowaną marynarką i spodniami w kant. Taka stylizacja sprawdzi się zarówno w pracy, jak podczas szalonego after party.