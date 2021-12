Modelowanie włosów przed sylwestrem. Jeszcze zdążysz!

To nic innego, jak misternie ułożony kok, wzmocniony mnóstwem wsuwek. Ta fryzura wychodzi za każdym razem, niezależnie od tego, czy ma się włosy długie, czy long boba. Na początek bardzo dokładnie rozczesz pasma, kierując szczotkę ku górze i jednocześnie zbierając wszystkie kosmyki. Potem zwiąż włosy gumką i poluźnij utworzoną pętlę tak, by pociągając kosmyki do zewnątrz. Tworząc tego rodzaju uczesanie na sylwestra krok po kroku, pamiętaj, by zadbać o błyszczące dodatki – brokatowe wsuwki, spinki z kryształkami i koralikami czy spray nabłyszczający. Możesz też zrobić kok z częściowo rozpuszczonymi włosami lub dwoma bardzo cienkimi kosmykami, wypuszczonymi z przodu. Dla podkreślenia szyku, warto podkręcić je lokówką. Jeszcze bardziej wyjściową wersją messy bun będzie kok w postaci dobieranego warkocza lub kok z apaszką – pamiętaj, by pasowała do wieczorowej sukienki.