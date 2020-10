Skandaliczne słowa w programie TVP1. Lektor mówił o przywiązywaniu kamienia do szyi kobiet

- Co ciekawe surowe kary groziły też kobietom za wszczęcie kłótni na forum publicznym, czyli musiały się liczyć z tym, że będą musiały odbyć spacer wokół rynku z przywiązanym do szyi kamieniem - mówił lektor.

Jednak to kolejne zdanie wzbudza szczególne poruszenie.

- Czy nadal uważacie, że histeryzujemy? To jest Polska 2020 - powiedziała na Instagramie.

"Rodzinny ekspres" to magazyn, w którym pojawiają się wywiady, a także felietony. "To także program poradnikowy, który ma pomóc rodzinom do głębszego przeżywania istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa. Tematy programu wyznaczane będą przez życie" - można przeczytać na oficjalnej stronie programu. Z kolei Marcin Sanakiewicz jest znanym i cenionym lektorem radiowym i telewizyjnym. Pracuje również jako ekspert mediowy. Obecnie związany jest m.in. z Telewizją Polską. Wcześniej pracował też z największymi rozgłośniami radiowymi.