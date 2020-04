Partner Natalii ma 40 lat. Mimo próśb dziewczyny nie chce wyprowadzić się od rodziców

"On mieszka z rodzicami, ja również mieszkam z członkiem rodziny. Zaczyna mi brakować swobody, intymności, normalności. Chciałabym zrobić krok naprzód, czyli wspólnie zamieszkać, ale nie widzę, aby mój facet to podzielał. W zasadzie to on nawet nigdy tego tematu nie podjął, a na moje pytanie, co o tym sądzi, odpowiedział, że jest za wcześnie i nie będzie wybiegał w przyszłość. Co o tym myśleć? Wiem, że mieszka z rodzicami z czystej wygody, bo stać go na wynajęcie mieszkania. Jest też jedynakiem" – tłumaczy.