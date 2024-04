Nazywano ją polską Audrey Hepburn. W życiu prywatnym przeżyła piekło

Pierwsze lata dzieciństwa urodzona w 1940 r. Joasia spędziła bez ojca, który wojnę przeżył w obozie jenieckim w Niemczech. Gdy wrócił, podarował jej ręcznie malowane pantofelki wyrzeźbione z chleba. To był wzruszający gest, choć na co dzień jej tata nie był najcieplejszą osobą, rzadko bywał w domu. - Nie zauważał, jak rosnę. Kiedyś spytał mnie, w której właściwie jestem klasie. A byłam już w piątej – mówiła z żalem.

Nie było jej łatwo nawiązywać przyjaźnie, bo przez pracę ojca często zmieniali miejsca zamieszkania: Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Tomaszów Lubelski... W końcu osiedli w Łodzi. Tu też nie umiała się odnaleźć. Nawet zwykła wyprawa do sklepu była dla niej problemem. Aby dodać sobie animuszu, po drodze powtarzała listę zakupów, ale gdy dotarła już na miejsce, opuszczała ją odwaga i do domu często wracała z pustymi rękami.

Zanim zdecydowała się na studia w łódzkiej filmówce, marzyła o leczeniu ludzi. Rzeczywistość szybko zweryfikowała jej plany. Po prostu fizyka i chemia nie tylko śmiertelnie ją nudziły, ale też za żadne skarby nie chciały wchodzić do głowy. Co innego literatura, teatr i film. Tu miłość była odwzajemniona.

Mimo to w trakcie studiów udało jej się zagrać jeszcze księżniczkę Zibeldę w słynnej ekranizacji "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa.

Zmieniła również stan cywilny. Wyszła za reżysera Stanisława Jędrykę. Ich gorące młodzieńcze uczucie wypaliło się po zaledwie pięciu latach. - Podobaliśmy się sobie i nie miałam nic przeciwko temu. Ale właściwie małżeństwo spędziliśmy w pracy. Ja studiowałam, on robił dużo filmów. A potem, najprościej mówiąc, on spotkał swą starą miłość" - wyjaśniała w jednym z wywiadów.

Mimo to zauroczył Joasię. Zresztą nie tylko ją. Doskonale wiedział, jak działa na kobiety. - Mógłbym pójść z tobą do kina, gdybyś kupiła bilety – zaskoczył ją któregoś dnia. Joanna szybko odparowała: - Ja mam je kupić?. W końcu, po dłuższym namyśle, zafundował jednak wyjście. Była młoda, sądziła, że go zmieni.