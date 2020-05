Pandemia. Dziennikarka poprosiła ludzie o "ostatnie normalne zdjęcie". Efekt przerósł jej oczekiwania

To miało być zwyczajne pytanie, ale okazało się katalizatorem emocji kumulowanych w trudnym dla nas wszystkich czasie. Zbiorowe doświadczanie pandemii ma wiele odcieni – i to uchwyciła nieplanowana przez Robyn Vinter akcja.

Pandemia – ostatnie zdjęcie "przed"

– Pomyślałam: "to dziwne, jak ona znalazła mojego tweeta? I wtedy moim oczom ukazały się tysiące podobnych reakcji – opowiada dziennikarka. Okazało się, że ludzie poczuli potrzebę podzielenia się tym, co miało miejsce przed zamknięciem. Odpowiedzi przychodziły do Robyn z całego świata. Normalne życie skończyło się pod koniec marca i jest to globalne, uniwersalne doświadczenie.