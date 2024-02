Unikaj podczas menopauzy. Lista produktów nie jest długa

Wahania nastrojów, problemy ze snem, tycie - to tylko niektóre z objawów okresu przekwitania. Okazuje się, że istnieją sposoby, które skutecznie im przeciwdziałają, a jednym z nich jest odpowiednio skomponowana dieta. Co zatem warto jeść w czasie menopauzy, a jakie produkty mogą nasilać jej objawy? Sprawdźmy to!